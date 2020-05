Fase 2: bozza dpcm, sì ad accesso bambini in luoghi a uso ricreativo anche al chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A decorrere dal 15 giugno 2020, "è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia". E' quanto si legge nella bozza del dpcm sulle riaperture della fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Le Regioni e le Province autonome - precisa il testo - possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali". (Rin)