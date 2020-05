Libia: Osservatorio, sale a 298 bilancio combattenti siriani uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 298 il bilancio dei combattenti siriani uccisi in Libia negli scontri con le forze di Khalifa Haftar. Lo ha annunciato l'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede a Londra, secondo il quale di recente sono morti altri 11 miliziani siriani sul fronte di Tripoli tra le fila delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna). La Ong denuncia che tra queste vittime ci sono anche dei minori. Sempre la stessa fonte sostiene che siano in tutto 8950 i combattenti siriani reclutati dalla Turchia e inviati sul fronte di Tripoli e si parla anche della presenza di gruppi composti da miliziani non siriani, mentre ci sono al momento 3300 combattenti reclutati in Siria che si stanno addestrando nei campi in Turchia. (Res)