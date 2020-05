Viterbo: prorogata fino al 24 maggio la sospensione della Ztl del centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Viterbo è stata prorogata fino al prossimo 24 maggio la sospensione Zona a traffico limitato del centro storico. Con ordinanza, si legge in una nota del Comune di Viterbo, il sindaco Giovanni Arena ha stabilito che "bisogna ancora favorire la mobilità urbana e garantire servizi alla popolazione, evitando i disagi connessi alla limitata circolazione. In questa fase di attivazione di tutte le attività produttive, si evidenzia l'esigenza di agevolare gli approvvigionamenti negli esercizi esistenti nella Ztl e di rendere tale operazione più rapida possibile. Tale provvedimento viene adottato anche per evitare assembramenti per operazioni di carico e scarico concentrate in un limitato lasso di tempo, così come sarebbe previsto in caso di riattivazione della Ztl". Confermata invece, a partire da domani 18 maggio, la riattivazione dell'area pedonale di corso Italia, via Roma e zone limitrofe. (Com)