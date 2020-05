Coronavirus: potenziato il servizio "mai solo se resti a casa" per cittadini fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto lanciato da “Associazione energie sociali Jesurum” lo scorso marzo per supportare cittadine e cittadini fragili durante l'urgenza socio-sanitaria, grazie a servizi gratuiti di consegne a domicilio – per spesa e prodotti pet – e dogsitting, quest'ultimo nei Municipi 1, 3 e 4, è stato rafforzato grazie all'ulteriore contributo solidale di aziende partner dell'iniziativa. "Grazie a Energie Sociali Jesurum per il rinnovato impegno nell'ambito della rete Milano Aiuta - dichiarano in una nota gli assessori Roberta Guaineri e Gabriele Rabaiotti -. Un impegno ulteriormente potenziato grazie alla collaborazione con le tante realtà che hanno deciso di offrire il loro contributo. Siamo certi che proprio grazie a queste forme preziose di solidarietà nei confronti delle fasce più vulnerabili Milano affronterà al meglio questo momento così difficile per tutta la comunità". Grazie alle donazioni di Mars Petcare e Royal Canin saranno offerti pasti gratuiti per cani e gatti: in arrivo le prime di 4 tonnellate di rifornimenti, a copertura dei prossimi tre mesi. AniCura, rete di cliniche specializzate nella salute e nel benessere dei nostri animali, sosterrà le spese logistiche per la distribuzione dei pasti donati e, in caso di necessità, anche il trasporto veterinario per tutti quegli animali i cui padroni siano impossibilitati a muoversi. (segue) (Com)