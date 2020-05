Coronavirus: potenziato il servizio "mai solo se resti a casa" per cittadini fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi servizi saranno dedicati in primo luogo a senza fissa dimora e inquilini Erp dei Municipi 1, 5, 6 e 8, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali e abitative e l'assessorato a Turismo, Sport e qualità della vita, con delega alle Politiche per la tutela e la difesa degli animali. Inoltre, i cittadini in condizioni di particolare fragilità potranno accedere direttamente al servizio rivolgendosi allo 0282396867, la linea telefonica attiva dal lunedì al sabato, dalle 9.0 alle 12.30. La distribuzione gratuita del cibo per animali è resa, inoltre, possibile dalla collaborazione di Circolo Acli Terre e Libertà di via Don Bosco 7 che ha messo a disposizione il proprio magazzino e i propri volontari per l'attività di assemblaggio dei pacchi per la consegna. (segue) (Com)