Coronavirus: potenziato il servizio "mai solo se resti a casa" per cittadini fragili (3)

- "L'attuale situazione di emergenza ci insegna come l'empatia sia un bene da esercitare quotidianamente. In particolare l'empatia verso i più deboli, anche di altre specie, che il silenzio e l'isolamento di questi giorni ci porta a osservare più di prima. Il progetto 'Mai solo, se resti a casa' è anche un grande esercizio di empatia che ci invita a moltiplicarlo nelle nostre azioni quotidiane - dicono Paola Fossati e Gustavo Gandini, Garanti per gli animali del Comune di Milano. Nei giorni scorsi 'Mai solo, se resti a casa' ha dato il via alla distribuzione di centinaia di pacchi alimentari con i quali si è potuto dare un supporto concreto a molti, come spiega Michela Jesurum, fondatrice di Associazione Energie Sociali Jesurum: "Offrire a molti aiuti alimentari e la possibilità di potersi prendere cura dei propri animali domestici rappresenta un ulteriore passo in avanti, compiuto insieme. Siamo consapevoli di quanto questo momento sia difficile per molti ed è per questo che, assieme a partner che condividono con noi questa missione, vogliamo offrire loro il nostro impegno e la nostra dedizione". L'iniziativa che porta a cittadini in difficoltà aiuti alimentari è resa possibile, inoltre, dalla sinergia con molteplici realtà: City Angels Onlus; NoWalls; Aida Partners; Retake Milano e MilanoSport che hanno consentito l'uso e la gestione - con volontari Retake Milano - di uno spazio presso Centro Sportivo Lido; Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" ONLUS; Barilla G. e R. F.lli S.p.A.; Candia Italia SpA; Coop Lombardia; Salov; Repower Italia SpA. (Com)