Fase 2: bozza dpcm, atleti possono spostarsi tra Regioni previa convocazione federazione di appartenenza

- Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, "sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse". Lo precisa la bozza del dpcm sulle riaperture della fase 2 dell'emergenza coronavirus. "I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una Regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza", puntualizza il testo. (Rin)