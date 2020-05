Omofobia: sindaco Fiumicino, bandiera arcobaleno sul palazzo comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bandiera arcobaleno, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia, la lesbofobia e la bifobia, è stata esposta alla sede del Comune di Fiumicino. Il sindaco, Esterino Montino, in un post su Facebook spiega che il gesto rappresenta "e la nostra vicinanza alle persone lgbt che ancora nel nostro paese subiscono discriminazioni di ogni genere. Un impegno preciso, non una ricorrenza da citare. E non è un'opinione che il livello di pregiudizio sia ancora troppo alto: lo dicono i dati pubblicati in questi giorni ad esempio dalla Fra, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea e da Ilga Europe. Nel nostro paese - prosegue - il 90 per cento delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans sentono che la politica non fa abbastanza contro le discriminazioni che le colpiscono. Un dato non degno di un paese civile in cui tutte e tutti devono sentirsi parte integrante della società, con pari diritti, pari doveri e pari tutele". (segue) (Rer)