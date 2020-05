Trasporto aereo: Grecia, Aegean Airlines intensificherà voli a partire da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Aegean Airlines inizierà ad aumentare gradualmente i propri voli nazionali in Grecia a partire da domani, 18 maggio. La stessa società ha chiarito che riprenderà le rotte rivolte all'estero interrotte a causa della pandemia di coronavirus. "Il 18 maggio Aegean Airlines intensificherà i flussi aerei verso gli scali del nord del paese, quali Herakleio, La Canea, Creta, Salonicco, Alessandropoli. A partire dal 25 maggio, riprenderanno i voli per le isole di Rodi, Corfù, Mitilene, Chio, Samo e il resto delle rotte nazionali", si legge in una nota. "A partire da fine maggio, la compagnia aerea riprenderà a fornire collegamenti con gli aeroporti internazionali di Monaco, Zurigo, Francoforte e Ginevra, seppur con un numero limitato di voli mentre aumenteranno quelli per Bruxelles, unica destinazione estera a non essere cancellate durante il regime di quarantena", fa sapere la compagnia, che ha inoltre reso noto che equipaggio e passeggeri saranno obbligati a indossare mascherine durante i viaggi e tutti gli aeromobili saranno accuratamente sottoposti a sanificazione. Inoltre anche Air France rilancerà gradualmente i suoi voli per la Grecia a partire dal 23 maggio. Il mese di maggio vedrà solo due voli per la Grecia dall'aeroporto parigino di Charles de Gaulle: uno ciascuno il 23 e il 30 maggio. (Gra)