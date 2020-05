© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la Giornata mondiale contro l'omotransfobia. Ilga Europe ha diffuso la Rainbow map 2020. Sull'Italia è calato il silenzio sui diritti degli omosessuali e sull'omofobia". Lo scrive, in un tweet, il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Dedichiamo questo giorno alla riflessione - conclude - per aumentare la consapevolezza su questo tema". (Com)