Russia: AvtoVaz riprende la produzione da domani

- La società automobilistica russa AvtoVaz riprenderà la produzione da domani, 18 maggio, in seguito alla sospensione generale delle attività nel paese annunciata il 29 aprile. Lo ha annunciato il sindacato aziendale. La pausa introdotta per contenere il contagio di coronavirus è stata estesa per le tradizionali festività nazionali e corporative. A partire dal 29 giugno, AvtoVaz passerà alla settimana lavorativa di quattro giorni, in conseguenza del previsto calo della domanda. "Il comitato sindacale di AvtoVaz ha ricevuto un ordine di la lavoro dal 18 maggio al 31 maggio 2020", si legge in un messaggio pubblicato sul social network Vkontakte. Il gruppo AvtoVaz fa parte dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e produce a ciclo completo. Siti produttivi del gruppo sono situati a Tolgliatti e Izhevsk. (Rum)