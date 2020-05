Omofobia: Farnesina, Italia impegnata contro ogni forma di intolleranza e discriminazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A testimonianza del suo impegno per una mitigazione delle conseguenze negative della diffusione della pandemia, e nella ferma convinzione che nessuno debba essere dimenticato, marginalizzato, o lasciato indietro - più che mai in questo momento di crisi globale – l'Italia ha recentemente aderito ad una dichiarazione congiunta dei paesi aderenti all'Equal Rights Coalition (Erc), piattaforma di cooperazione internazionale di cui fa parte anche il nostro paese, che si propone di favorire lo scambio di informazioni e buone prassi in tema di diritti delle persone Lgbti. La dichiarazione evidenzia l'importanza di limitare le ripercussioni negative della pandemia in corso sulle persone Lgbti che – ancor di più durante l'attuale crisi sanitaria - risultano tra le categorie più a rischio di marginalizzazione, discriminazione e violenza. (Com)