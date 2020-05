Trasporti: assessore Roma, i 45 filobus recuperati torneranno presto in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 45 filobus recuperati e utilizzati sul corridoio Eur Laurentina - Tor Pagnotta e su via Nomentana dall'amministrazione capitolina "torneranno presto in servizio". Lo afferma in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Stiamo lavorando per ripristinare nel più rapido tempo possibile le attività di manutenzione dei veicoli - spiega Caabrese - con un affidamento con carattere di urgenza, nelle more di una futura procedura di affidamento che effettuerà direttamente Atac in qualità di gestore del parco mezzi. Confidiamo di poter riprendere il servizio filoviario a breve. Nel frattempo - sottolinea l'assessore - abbiamo ricevuto formali garanzie da parte degli operatori che effettueranno lavorazioni sulla parte strutturale dei veicoli entro il 30 giugno. Il dipartimento Mobilità e trasporti di Roma Capitale, di concerto con Atac, sta valutando la possibilità di aggiungere nuove linee filoviarie sia sul corridoio Laurentino che su quello Nomentano una volta che ci sarà il contratto per la manutenzione. In tal senso Atac - conclude - sta provvedendo alla valutazione della potenzialità delle sottostazioni elettriche per verificare se e quante vetture potranno essere aggiunte sulle linee".(Rer)