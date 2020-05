Fase 2: Santelli, governo non può andare contro tutte le Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Regioni "abbiamo contestato che le linee guida dell'Inail erano sostanzialmente inapplicabili, con quelle non avrebbe riaperto nulla in Italia". Lo ha detto a Skytg24 la presidente della regione Calabria Jole Santelli. "Ci siamo rimessi a lavorare e abbiamo definito un testo, adottato dalla Conferenza delle Regioni, che metteva delle linee guida comuni, anche per omogeneizzare il territorio, ed è stato un grande risultato. Ora pretendiamo che quel testo venga allegato al Dpcm e non ci siano contrasti interpretativi tra le linee guida dell'Inail prese dal Governo e le linee guida della Regione", ha spiegato. "Stamattina il presidente Bonaccini ha chiesto formalmente al hoverno che le linee guida dettate dalla Conferenza delle Regioni facciano parte sia delle premesse che degli allegati del dpcm. Dopo tre giorni di trattativa, dove si è detto tutto il contrario di tutto, faccio uno sforzo di ottimismo e di fiducia e mi aspetto che il governo si renda conto che non può andare contro tutte le Regioni italiane all'unanimità, unanimità che deve avere una valenza politica forte soprattutto nel governo", ha concluso Santelli. (Rin)