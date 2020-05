Regno Unito: premier Johnson, comprendo “frustrazione” dei cittadini su nuove misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha ammesso di comprendere la “frustrazione” dei cittadini per quanto riguarda le nuove misure adottate dal governo per alleviare le restrizioni imposte a causa del coronavirus, aggiungendo tuttavia di “fidarsi” del buon senso britannico. “Capisco che le persone si sentiranno frustrate da alcune delle nuove regole. Stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima: far uscire il paese da uno stato di blocco completo, garantendo che ciò avvenga in modo sicuro e non rischi di sacrificare tutto il duro lavoro svolto”, ha scritto Johnson in una lettera pubblicata oggi sul quotidiano “Daily Mail”. “Riconosco che ciò che stiamo chiedendo ora è più complesso del semplice restare a casa, ma questo è un problema complesso e dobbiamo fidarci del buon senso del popolo britannico”, ha aggiunto. Mercoledì scorso il governo ha approvato un graduale allentamento delle restrizioni in Inghilterra, dove le persone che non possono lavorare da casa sono state autorizzate a tornare al loro posto di lavoro, se possibile, per evitare di utilizzare i trasporti pubblici. Le nuove misure non si applicano tuttavia in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, i cui governi semi-autonomi hanno deciso di non allentare il blocco, alimentando così le critiche dell’opinione pubblica che denuncia un messaggio “confuso” da parte del governo centrale. Secondo un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano “The Observer”, il 42 per cento dei cittadini non approva la gestione della crisi da parte del governo, percentuale in calo di nove punti rispetto alla scorsa settimana. (Rel)