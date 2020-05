Roma: denunciati titolari di bar all'Eur, derubavano la corrente elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri della compagnia Eur di Roma nelle ultime ore. In un bar di piazza Cina i militari sono intervenuti su richiesta del personale specializzato Acea, e hanno denunciato i due titolari, un 46enne di Roma e un 61enne originario della provincia dell’Aquila, con l’accusa di furto aggravato. I Carabinieri hanno accertato che i soci avevano applicato un magnete sul contatore elettronico della propria attività commerciale al fine di registrare un consumo di energia elettrica inferiore del 60 per cento rispetto al dato reale. Inoltre, un 36enne romano, già noto alle forze dell’ordine e titolare di un bar in via Gabriello Chiabrera, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti: all’interno del locale nascondeva 22 grammi di marijuana suddivisa in 12 dosi.(Rer)