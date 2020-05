Fase 2: Santelli, impossibile misurare febbre in stabilimenti balneari con 40 gradi all'ombra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Regione Calabria Jole Santelli tra le criticità che pongono le nuove misure per la fase 2 dell'emergenza coronavirus c'è l'indicatore "di misurare la febbre ad ogni persona che arriva in uno stabilimento balneare, ma possiamo misurare la febbre a 40 gradi all'ombra? Di cosa stiamo parlando? Con 40 gradi all'ombra chi non avrà 37 gradi di temperatura corporea?". Intervistata da Skytg24, la governatrice ha spiegato: "Questo è un esempio di quando si calano alcune cose astratte poi nella realtà concreta e sembrano una barzelletta. Anche scienziati e medici - ha concluso - mi sembra stiano aumentando la confusione che c'è in atto". (Rin)