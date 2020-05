© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 6,9 milioni di test per il coronavirus sono stati eseguiti finora in Russia dall’inizio della pandemia. Lo ha riferito oggi il Servizio federale per i diritti dei consumatori (Rospotrebnadzor) in una nota, precisando che attualmente 262.666 persone sospettate di aver contratto il Covid-19 sono sotto controllo medico. In Russia sono stati finora confermati 281.752 casi di coronavirus e 2.631 decessi. (Rum)