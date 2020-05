Spagna: 87 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, cifra inferiore a 100 per la prima volta in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 87 i decessi per coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore, una cifra per la prima volta inferiore a 100 negli ultimi due mesi. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute in una nota, secondo cui nello stesso lasso di tempo si sono registrati 652 nuovi contagi, che portano così a 231.350 il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia. Il bilancio totale dei morti è invece di 27.650. Nonostante i numeri siano in costante calo, ieri il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la proroga dello stato di emergenza fino alla fine di giugno. “Il percorso che stiamo intraprendendo è l'unico possibile”, ha detto Sanchez nel corso di una conferenza stampa, annunciando che chiederà al parlamento una proroga di circa un mese fino alla fine di giugno, quando la maggior parte del paese dovrebbe tornare alla normalità. La Spagna ha introdotto per la prima volta un decreto sullo stato di emergenza lo scorso 14 marzo e da allora è stato prorogato per quattro volte, il che ha innescato delle proteste contro la gestione della crisi da parte del governo soprattutto nella capitale Madrid, dove questa settimana i manifestanti si sono radunati per chiedere le dimissioni dell’esecutivo. Nei giorni scorsi il ministero della Sanità aveva respinto nuovamente la richiesta della comunità autonoma di Madrid di poter essere ammessa alla "fase uno" nell'allentamento delle misure contro il coronavirus, come annunciato in conferenza stampa dal ministro della Sanità, Fernando Simon. (Spm)