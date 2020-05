Sociale: Zannola (Pd), Raggi su buoni spesa mente e M5s vuole anche ricandidarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus. Zannola (PD): "Su buoni spesa passi l'incompetenza della Raggi, ma le bugie no"Per il consigliere del Partito democratico in Campidoglio, Giovanni Zannola, le affermazioni di Virginia Raggi, sindaco di Roma, sui buoni spesa "ancora una volta, sono gravissime" e "utilizzate nel tentativo disperato di mettere le mani avanti rispetto una eventuale rivolta sociale che lei stessa paventa". In un post su Facebook, riferisce una nota, Zannola spiega: "Passi l'incompetenza, ma le menzogne proprio no". E aggiunge: "Il M5s Roma, derogando il proprio statuto, vuole ricandidare Virginia Raggi nel 2021. A me sembra abbastanza chiaro che siano rinchiusi all'interno di un software ancora indecifrabile, perché o la fantasia prevale sulla realtà o non abitano questa città". (Com)