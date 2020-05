Turchia-Russia: concordata revoca delle restrizioni su spedizioni via terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e la Russia hanno concordato la revoca reciproca di alcune delle restrizioni imposte per le spedizioni via terra. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti russo in una nota, secondo cui la decisione è stata concordata nel corso di una telefonata fra il ministro dei Trasporti russo Jevgenj Ditrikh e l’omologo turco Adil Karaismailoglu. Le due parti, si legge nella nota, hanno valutato positivamente le reciproche misure adottate per eliminare le restrizioni alla permanenza dei conducenti russi e turchi nei paesi durante i trasporti reciproci e hanno concordato di revocare anche i limiti di tempo applicati ai conducenti durante il processo di trasporto attraverso i due paesi.(Rum)