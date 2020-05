Fase 2: Raggi, segnaletica su alcune strade di Roma per indicare distanza da mantenere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova segnaletica orizzontale a Roma per la fase 2, per indicare il rispetto delle distanze da mantenere: linee bianche tratteggiate sulla strada indicano il metro di distanza da mantenere, alternando il logo di Roma Capitale al testo "Possiamo essere vicini anche rispettando le distanze". In un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma spiega che questo "è il messaggio che stiamo diffondendo con le nuove grafiche che stiamo realizzando in città per far rispettare le distanze di sicurezza". Raggi pubblica anche una fotografia: "Quelle che vedete nelle foto si trovano davanti all'ufficio centrale dell'Anagrafe in via Petroselli e nel mercato di via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati". (segue) (Rer)