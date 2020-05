Scuola: il 60 per cento degli studenti valuta positivamente il lavoro dei docenti con la Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 60 per cento degli studenti valuta positivamente il lavoro dei docenti con la Didattica a distanza (Dad). Lo rileva uno studio condotto da Cittadinanzattiva, un'associazione riconosciuta come onlus che si occupa di temi sociali. Sul sito dell'organizzazione si legge che il 92 per cento delle scuole ha attivato la didattica a distanza, per lo più con lezioni in diretta su varie piattaforme (85 per cento) e una durata media a lezione fra i 40 e i 60 minuti (69 per cento). "Ma si conferma - spiega Cittadinanzattiva - la grande questione dell'esclusione di tanti studenti che non partecipano alle videolezioni. A segnalarlo il 48 per cento dei 1245 soggetti, fra genitori, insegnanti e studenti, coinvolti nel sondaggio civico" promosso dall'associazione. Oltre alle difficoltà di partecipare, gli studenti sottolineano anche un maggior carico di compiti da svolgere.La modalità sincronica, cioè "in diretta", è quella predominante (85 per cento) ma non mancano le video lezioni registrate (10 per cento) o la compresenza di entrambi gli approcci (5 per cento). La durata media di una video lezione va da un'ora (39 per cento) a 40 minuti (30 per cento). Nel 61 per cento delle classi, tutti i docenti usano la stessa piattaforma. "I compiti - si legge nel rapporto - sembrano essere una costante della scuola italiana, anche in tempi di Covid 19: se nel 43 per cento dei casi la quantità sembra rispecchiare quella consueta, nel 27 per cento addirittura si registrerebbe un aumento".