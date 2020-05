Turchia: rimpatriati più di 800 cittadini turchi da Stati Uniti, Germania, Kirghizistan e Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 800 cittadini turchi sono stati rimpatriati nelle ultime 24 ore dagli Stati Uniti, dalla Germania, dal Kirghizistan e dalla Tanzania nell'ambito delle iniziative messe in atto dal governo di Ankara per il ritorno a casa di connazionali bloccati in altri paesi a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”, un volo messo a disposizione dalla Turkish Airlines è partito dagli Stati Uniti con a bordo 354 cittadini turchi ed è atterrato nella provincia di Ordu, sulle coste del Mar Nero, mentre altre 330 persone sono state evacuate dal Kirghizistan a bordo di un altro volo atterrato ad Istanbul. Separatamente, 157 cittadini turchi provenienti dalla Germania sono stati fatti sbarcare nella provincia centrale di Kayseri e altri 53 nella provincia di Kirikkale provenienti dalla Tanzania. Dopo i controlli sanitari di routine, i passeggeri sono stati posti in quarantena in dormitori allestiti nelle province di Antalya, Ordu, Giresun e Bolu. Ad oggi, la Turchia ha rimpatriato quasi 70 mila cittadini provenienti da 107 paesi, su input del presidente Recep Tayyip Erdogan e in coordinamento con il ministero degli Esteri. Nel paese si registrano al momento 148.067 casi di coronavirus e 4.096 decessi. (Tua)