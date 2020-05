Usa: Democratici aprono inchiesta su licenziamento ispettore generale Dipartimento Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del Partito Democratico statunitense al Congresso hanno formalizzato l'apertura di una inchiesta sul licenziamento dell'ispettore generale del Dipartimento di Stato, Steve Linnick, accusando il segretario di Stato, Mike Pompeo, di aver agito per coprire un'indagine ai suoi danni. In una lettera firmata dal presidente della commissione Esteri alla Camera, Eliot Engel, e il capogruppo "dem" alla commissione Esteri del Senato, Bob Menendez, si chiede alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato di "conservare tutti i documenti relativi al licenziamento". Linick è stato rimosso nella serata di venerdì perché non godeva più della fiducia della Casa Bianca, spiegava il presidente Donald Trump in una lettera indirizzata alla speaker della Camera Nancy Pelosi. "La decisione senza precedenti del presidente Trump di rimuovere l'ispettore generale Linick è solo l'ultima rimozione di un ispettore generale, figura indipendente essenziale, da una agenzia federale", scrivono Engell e Menendez riportando documenti secondo cui Pompeo avrebbe sollecitato in prima persona le dimissioni. "Siamo persuasi che lo abbia fatto perché l'ispettore generale aveva aperto una indagine su possibili azioni dello stesso segretario Pompeo", proseguono gli esponenti dem. (segue) (Nys)