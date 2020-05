Ronzulli su Azzolina: "Bocciata anche da studenti e genitori, ne prenda atto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, afferma che "a smentire i toni trionfalistici del ministro Azzolina sulla didattica a distanza, che da mesi sostengo non abbia affatto funzionato, determinando inaccettabili disuguaglianze tra gli studenti, oltre che una gravissima perdita di competenze, arriva oggi un sondaggio effettuato da Cittadinanzattiva". In una nota la parlamentare azzurra aggiunge: "L'Associazione evidenzia come digital divide e mancanza di idonei strumenti informatici non stiano garantendo a tutti i ragazzi la possibilità di seguire le lezioni da casa. Altro che programmare gli esami di fine anno, Il ministro dell'Istruzione - conclude Ronzulli - è stato bocciato da studenti, genitori e insegnanti: ne prenda finalmente atto, accetti questo grave insuccesso che ha minato il diritto allo studio e a una scuola aperta a tutti, invece di millantare risultati inesistenti". (Rin)