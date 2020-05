Fase 2: Sala, domani inizia ritorno non necessariamente lineare a nuova normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani inizia un'altra delle fasi che comporranno il ritorno, non necessariamente lineare alla nuova normalità. Riapriamo i negozi, riacquisiamo i nostri spazi, riacquisiamo il senso della nostra comunità, il significato del nostro futuro, ma tutto può essere ancora molto fragile nonostante la nostra volontà di un nuovo inizio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il consueto video collegamento che, oggi, in quello che il sindaco ha definito “il giorno prima del primo giorno della nuova normalità”, è avvenuto dalle terrazze del Duomo. Dopo aver ringraziato i medici, gli infermieri e tutti quanti, in questo periodo si sono prodigati per tenere aperta la città, il sindaco ha ricordato che “abbiamo vissuto e stiamo vivendo una crisi sanitaria e siamo in preda a una crisi socio economica che rischia di avere conseguenze gravi su futuro della nostra città, delle nostre famiglie, dei nostri figli, delle persone più deboli. Alcuni di noi sono più ottimisti e impazienti, altri si sentono più fragili e impauriti, ma tutti dobbiamo capire che c'è una nuova strada da percorrere, un passo alla volta con prudenza e attenzione, ma senza perdere l'occasione di dare linfa e vita alla nostra città”. “Ci siamo scoperti solidali e uniti, capaci di un controllo, specie nei giovani, sui quali forse non avremmo scommesso”, ha rilevato Sala che ha concluso il proprio messaggio rivolgendosi “alla Madonnina che da lassù guarda tutta la città: noi tutti stiamo cercando di fare bene, riaccendere la città con prudenza, attenzione e cura verso gli altri, tu non farci mai mancare il tuo sguardo”. (Rem)