Regno Unito-Ue: ministro Giustizia britannico Gove, Bruxelles dimostri più flessibilità in negoziati commerciali

- Il ministro della Giustizia britannico Michael Gove ha ribadito oggi la volontà da parte di Londra di concludere un accordo commerciale con l'Unione europea, chiedendo al contempo maggiore “flessibilità” da parte di Bruxelles. “Abbiamo detto all'Ue che non possiamo fare un accordo a tali condizioni, ma resto fiducioso che un accordo ci sarà. (L’accordo) richiede solo un certo grado di flessibilità da parte dell'Ue che sono sicuro saprà in grado di dimostrare”, ha detto il ministro all’emittente “Sky News”. Gove ha quindi confermato che questioni della pesca e delle regole sulla cosiddetta “parità di condizioni” per impedire la concorrenza leale restano i punti maggiormente critici dell’accordo. Le dichiarazioni di Gove giungono dopo che venerdì scorso la nuova riunione fra i negoziatori di Regno Unito e Ue sulle questioni commerciali si è concluso con un sostanziale nulla di fatto. Al termine dell’incontro, il capo negoziatore britannico per la Brexit, David Frost, ha infatti dichiarato che sono stati fatti "molti pochi progressi" e accusato l'Unione europea di assumere un "approccio ideologico" durante le discussioni. (segue) (Rel)