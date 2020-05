Regno Unito-Ue: ministro Giustizia britannico Gove, Bruxelles dimostri più flessibilità in negoziati commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito renderà pubbliche le sue proposte per l'accordo commerciale la prossima settimana, in seguito ai commenti del capo negoziatore dell'Ue Michael Barnier che ha affermato che "il Regno Unito non è entrato nel vivo della discussione" su temi fondamentali. "Per fare progressi in questi negoziati, se l'intenzione del Regno Unito è veramente quella di raggiungere un accordo con l'Unione Europea, allora bisogna essere più realistici. Il Regno Unito dovrà andare oltre la mancanza di comprensione. Dovrà per forza cambiare la sua strategia", ha dichiarato Barnier. Il più grande ostacolo tra le due parti rimane il fatto che la modalità dell'accesso del Regno Unito al commercio nel mercato singolo dipende dalla misura in cui intende rispettare le regolazioni e gli standard dell'Ue. Altri temi di discussione sono l'accesso delle flotte da pesca dell'Ue nelle acque britanniche – punto fondamentale per l'Unione – e la struttura dell'accordo, incluso il ruolo della Corte di giustizia europea. Il Regno Unito e l'Unione Europea sono anche in disaccordo riguardo all'impegno del paese a rimanere legato alla Convenzione europea dei diritti umani. Il Regno Unito si rifiuta di rendere l'impegno formale mettendolo per iscritto nell'accordo nonostante continui a insistere che non ha nessuna intenzione di abbandonare la Convenzione. (Rel)