Fase 2: Fratoianni (Leu), ripartenza buona notizia ma procedere con grande cautela

- Il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, giudica che la ripartenza è "sicuramente una buona notizia per il Paese, per la sua economia, perfino per le nostre relazioni sociali, ma è necessario procedere con grande prudenza, rispettare fino in fondo i protocolli di sicurezza, avere attenzione per i propri comportamenti". In una nota il deputato di Liberi e uguali ritiene "necessario che questa ripartenza proceda anche con un aumento massiccio dei test, dei tamponi, per tracciare, testare ed eventualmente trattare ogni piccola crescita o diffusione dell'epidemia".(Rin)