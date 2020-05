Difesa: azienda turca esporta la prima ambulanza corazzata in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una compagnia di Difesa turca ha eseguito la sua prima esportazione di un'ambulanza a quattro ruote corazzata in Medio Oriente. La compagnia Nurol Makine ha progettato e prodotto un veicolo blindato per uso militare, ma lo ha riprogettato come ambulanza. Il veicolo Ejder è utilizzato da diversi paesi del Medio Oriente, Africa, Asia centrale ed Europa orientale e il suo veicolo blindato ha successo grazie alle sue elevate prestazioni e all'elevata capacità di carico. La versione in ambulanza del veicolo può essere utilizzata per il salvataggio dei feriti sul campo. L'azienda continua a negoziare con altri paesi per esportare ambulanze più corazzate. (Res)