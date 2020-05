Cina: coronavirus, cinque nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Cina, contro gli otto contati ieri. Lo riporta la Commissione sanitaria nazionale segnalando che tre dei nuovi infetti sono stati trasmessi a livello nazionale. Non sono stati segnalati decessi correlati alla malattia. Nelle ultime 24 ore, prosegue la commissione, otto pazienti sono stati dimessi dall'ospedale dopo la guarigione e si è concluso lo stretto monitoraggio di 633 persone che avevano avuto contatti con pazienti infetti. Ad oggi il numero totale di persone contagiate in Cina, paese da cui ha avuto origine la pandemia, è salito dunque a quota 82.947 con 4.634 morti. (Cip)