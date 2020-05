Yemen: dirigenti Houthi in quarantena dopo morte capo a Ibb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di uno dei capi dei ribelli Houthi dello Yemen della provincia di Ibb, nel centro dello Yemen, per il Covid-19 ha messo in allarme la classe dirigente del gruppo filo-iraniano che teme il contagio. Per questo le prime e le seconde linee del gruppo sono entrate in auto-quarantena, mentre i miliziani sono stati dispiegati nelle aree sotto il loro controllo per mantenere il controllo della situazione. Ha destato scalpore la morte di Jamil al Kahlani, capo degli Houthi ad Ibb, deceduto ieri nell'ospedale di Jubla dopo giorni di ricovero in terapia intensiva a causa del Covid-19. Al Kahlani, che era noto col soprannome di Abu Khalil, ricopriva il ruolo di capo della commissione di gestione delle milizie e vice governatore di al Siani, distretto nella parte sud di Ibb. Secondo fonti locali, citate dal sito yemenita "al Masdar online", sono stati contagiati anche i membri della sua famiglia tra cui la moglie, che però è guarita. Sono stati contagiati anche altri dirigenti locali Houthi che erano in stretto contatto con al Kahlani e che si trovano ora in quarantena. Si parla di altre vittime per coronavirus ad Ibb che sarebbero state però seppellite in segreto per evitare momenti di panico nella popolazione. Sono decine infatti i decessi sospetti registrati nei giorni scorsi nell'ospedale della provincia yemenita. (Res)