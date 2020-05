Ambasciatore cinese in Israele trovato morto nella sua residenza a Herzliya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese in Israele, Du Wei, è stato trovato morto nella sua residenza ad Herzliya questa mattina. Lo ha confermato un funzionario del ministero degli Esteri israeliano al "The Jerusalem Post". Al momento la polizia sta conducendo delle indagini per capire le cause del decesso. L'ambasciatore di 58 anni era sposato e aveva un figlio. Il diplomatico era arrivato in Israele per ricoprire la carica di ambasciatore a febbraio. In precedenza aveva prestato servizio come ambasciatore cinese in Ucraina. (Res)