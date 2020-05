Omofobia: Bonetti, per vera ripartenza rimuovere ostacoli a uguali diritti per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in occasione della della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia afferma che "non ci sarà una vera ripartenza del nostro Paese se non ci impegneremo a rimuovere tutti gli ostacoli che oggi di fatto impediscono di garantire uguali diritti per tutti e per ciascuno di noi. È una direzione fondamentale", conclude su Twitter. (Rin)