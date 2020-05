Roma: sequestrati 1,9 kg di cocaina e 21,6 kg di marijuana in più operazioni della Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della settimana, tuttavia, i Falchi della Sesta sezione per il contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura di Roma hanno effettuato anche altre operazioni. Durante un controllo su via Nomentana un 35enne è stato sorpreso con alcune dosi di droga nascoste nei pantaloni. Nella sua stanza da letto, nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto anche 200 grammi tra hashish e marijuana, suddivisi in dosi pronte alla vendita. Poi, avvertito un forte odore provenire dalla stanza accanto, i Falchi hanno esteso la perquisizione e nella camera di un 45enne hanno trovato altra droga, messa sotto sequestro: 1.6 kg di cocaina, 1.2 kg di hashish e 1.1 kg di marijuana. Infine, nel salotto dell'abitazione, sono state rinvenute numerosissime confezioni di altra marijuana, per circa 20 kg, che secondo gli abitanti della casa era di tipo “light” ma non è stata trovata nessuna certificazione in tal senso. Dopo essere risultata positiva ai reagenti narcotest anche la marijuana è stata sequestrata, mentre i due uomini sono stati arrestati e portati alla casa circondariale di Regina Coeli. (segue) (Rer)