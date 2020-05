Roma: sequestrati 1,9 kg di cocaina e 21,6 kg di marijuana in più operazioni della Polizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, nel corso dei controlli sulle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, gli operatori di polizia, dopo aver visto un uomo fare ingresso nell'abitazione di un noto pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari, hanno scoperto che l’uomo, 28 anni, nascondeva più dosi di droga per un totale di 260 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish, oltre che bilancini e materiale per il confezionamento. L'uomo, dopo il rito per direttissima, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. (Rer)