Obama attacca Trump: "Ci sono leader che neanche fingono di essere al comando"

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è tornato a criticare la gestione dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, crisi che ha svelato che molti uomini al comando "non sanno cosa fare". In un discorso video registrato per una cerimonia di laurea per studenti afro americani, Obama ha sottolineato che "questa pandemia, più di ogni altra cosa, ha completamente levato il sipario sul fatto che tantissimi uomini al comando non sanno cosa fare". Di più, molti di loro "neanche fingono di essere al comando". Parole che riaccendono il motivo di una polemica con l'attuale presidente Donald Trump, nei giorni in cui Obama ha promesso di impegnarsi a fondo per far vincere Joe Biden alle prossime presidenziali. Pochi giorni fa il leader democratico aveva definito la gestione della crisi da parte di Trump “un disastro caotico assoluto, completamente imperniato sulla mentalità del ‘cosa posso guadagnarci personalmente’ è ‘al diavolo tutti’”. Nel discorso ai laureandi, Obama ha attaccato l'approccio "incasinato" di molti "cosiddetti adulti" guidati da impulsi infantili: "Fai quello che pensi sia giusto, fare ciò che è bello, ciò che conviene, ciò che è facile, così pensano molti bambini piccoli. Sfortunatamente, molti cosiddetti adulti, alcuni anche con titoli fantasiosi e lavori importanti la pensano ancora in quel modo", ha sottolineato Obama spiegando il motivo per cui "le cose sono così incasinate". (Res)