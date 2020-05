Fase 2: Confcommercio, 800 mila imprese posso riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 800.000 le attività commerciali e dei servizi di mercato, ad oggi sotto lockdown per il dpcm del 26 aprile scorso, che finalmente domani possono alzare le saracinesche in tutto il Paese, anche se tra bar e ristoranti si pensa saranno 7 su 10, quasi 160.000 esercizi, ad aprire (fonte Fipe-Confcommercio). Una quota - riferisce Confcommercio in una nota - significativa delle imprese che sono rimaste ferme riguarda il settore del commercio con ben 240.596, su circa 433.000 totali, e precisamente sono ancora chiuse 72.000 imprese dell’abbigliamento e calzature, 14.000 punti vendita di mobili e sono fermi anche oltre 59.000 ambulanti di beni non alimentari. Per quanto riguarda i servizi di mercato, le imprese attualmente chiuse sono 583.659 unità e si concentrano nel settore della ristorazione e bar con circa 280.000 imprese, dell’alloggio 31.000 imprese e delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento con 73.523 imprese. Significativa anche la sospensione di tutte le agenzie di viaggio e dei tour operator e dei servizi per la cura della persona, quali parrucchieri e trattamenti estetici.(Com)