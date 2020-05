Droga: danneggia l'auto di un conoscente per ottenere i soldi, arrestato 28enne a Zagarolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 28enne romano, con precedenti e residente a Valle Martella, frazione del Comune di Zagarolo in provincia di Roma, è stato arrestato dai Carabinieri di Colonna, Comune limitrofo, con l’accusa di tentata estorsione. Il ragazzo, con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, da qualche giorno, provava a convincere un 62enne del posto, suo conoscente, ad acquistare un televisore, che però non aveva, al prezzo di 100 euro. il 62enne per metter fine agli appostamenti del ragazzo, che lo seguiva per proporgli l'affare, gli ha regalato 50 euro e gli ha chiesto di farla finita con il suo comportamento molesto. Il ragazzo, però, dopo pochi minuti, si è presentato sotto casa dell'uomo e per ottenere altro denaro lo ha minacciato e ha danneggiato la sua auto, colpendola più volte con una chiave inglese. Il 62enne a quel punto ha chiesto aiuto al 112 e i Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il giovane che è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (Rer)