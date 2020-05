Regno Unito: proteste contro le restrizioni anti-Covid, arrestati 19 manifestanti a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Londra ha arrestato 19 manifestanti che si erano radunati ieri ad Hyde Park per protestare contro le misure restrittive imposte dal coronavirus. Lo ha riferito in una nota il vice commissario aggiunto della polizia londinese, Laurence Taylor, secondo cui i manifestanti sono stati arrestati per aver violato le stesse restrizioni ancora in vigore nel paese, nonostante l’allentamento annunciato dal governo lo scorso 13 maggio. Secondo gli ultimi dati comunicati dal dipartimento della Salute, nel Regno Unito sono 240.161 i casi totali di contagio e 34.466 i decessi registrati dall’inizio della pandemia. Il Regno Unito è il quarto paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti, Spagna e Russia, il secondo per decessi dopo gli Usa. (Res)