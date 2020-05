Fase 2: Coldiretti, arriva siepe anti-contagio salva ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le siepi verdi - rimarca la Coldiretti - possono essere realizzate con diverse varietà di piante e fiori differenziati per altezza, dimensioni e condizioni da collocare in ambienti interni o all’aperto, per mantenere le misure di sicurezza anti-Covid19. Si tratta di un’alternativa green per risolvere il problema del distanziamento sociale fra le persone, separare tavoli o delimitare confini che peraltro - precisa la Coldiretti - profuma, purifica l’aria in modo naturale e rappresenta certamente un’alternativa esteticamente piu’ valida durante l’estate rispetto all’algido plexiglas. Il progetto dei distanziatori verdi personalizzati di Giorgio Tesi Group da Pistoia - aggiunge la Coldiretti - oltre che in Italia ha riscontrato particolare interesse anche in Francia e Germania con moltissime piante disponibili all’uso, resistenti a temperature elevate, vicinanza al mare, carenza d’acqua e con una fioritura che segna l’intera stagione estiva, tanto che anche alcuni stabilimenti balneari nazionali hanno già avviato i contatti per l’installazione. (segue) (Com)