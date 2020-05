Fase 2: Municipio Roma X, le misure per l'accesso al litorale da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia la ripresa, seppure controllata, in ambito balneare anche a Roma. L'ordinanza sindacale di ieri consente, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale prevista dalle norme generali per il contenimento del contagio, alcune attività sul litorale a partire da domani, 18 maggio. In una nota il Municipio X di Roma elenca quanto è consentito da domani: transito in spiaggia e negli spazi demaniali per praticare attività sportive acquatiche (esempio: surf, windsurf, canoa, canottaggio, vela in singolo, nuoto) compreso l'armo, il disarmo e l'alaggio delle imbarcazioni; uscita in mare secondo quanto indicato e per lo svolgimento delle attività acquatiche consentite; pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore previste dalle ordinanze regionali; allenamento di atleti professionisti nazionali o internazionali, anche con l'ausilio di un allenatore, purché sempre svolto nel rispetto della distanza interpersonale ed evitando il contatto fisico tra i singoli atleti; attività motoria in forma individuale, o con accompagnatore per i minori, nonché per i soggetti con forme di disabilità che necessitano di accompagnatori. (segue) (Com)