Fase 2: Municipio Roma X, le misure per l'accesso al litorale da domani (2)

- Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo di strutture e circoli sportivi compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine e luoghi di socializzazione. In questa prima fase di riapertura delle spiagge - si legge nella nota del X Municipio - sarà comunque vietato occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura che non sia utile alle attività accessorie previste dagli sport acquatici; sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva o motoria; prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare l'arenile con tende, camper o altri mezzi. Sono proibite, inoltre, tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini, e ogni forma di assembramento. In caso di inosservanza, le sanzioni amministrative pecuniarie andranno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. (Com)