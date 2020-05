Ue-Cina: Weber (Ppe), imporre moratoria di 12 mesi su acquisizioni cinesi di aziende europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe imporre un divieto temporaneo di 12 mesi alle acquisizioni cinesi di aziende europee che hanno problemi commerciali a causa della crisi del coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al parlamento di Strasburgo, Manfred Weber, in un’intervista al quotidiano tedesco “Welt am Sonntag”. “Le aziende cinesi, in parte con il sostegno di fondi statali, stanno sempre più cercando di acquistare società europee che hanno avuto difficoltà economiche a causa della crisi del coronavirus, pertanto l'Unione europea dovrebbe reagire in modo coordinato e porre fine allo ‘shopping cinese’ imponendo una moratoria di 12 mesi sulle vendite delle società europee fino a quando, si spera, la crisi del coronavirus non sarà finita”, ha detto Weber, sottolineando la necessità per l’Ue di “proteggersi” dall’offensiva commerciale cinese. “La Cina sarà il nostro principale concorrente in futuro, in termini economici, sociali e politici. Vedo la Cina come la concorrente strategica per l'Europa, con un modello autoritario della società che vuole espandere il suo potere e sostituire gli Stati Uniti come potenza trainante”, ha affermato il capogruppo del Ppe, invitando l'Europa a “restare vigile” e a “prendere sul serio” la minaccia cinese. (segue) (Geb)