Ue-Cina: Weber (Ppe), imporre moratoria di 12 mesi su acquisizioni cinesi di aziende europee (2)

- Il governo tedesco ha approvato il mese scorso un inasprimento delle norme per proteggere le imprese nazionali da acquisizioni indesiderate da parte di investitori provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea. La mossa arriva in un momento in cui la più grande economia europea, e l'Ue nel suo insieme, stanno riconsiderando le relazioni con la Cina a fronte dei crescenti investimenti in settori cruciali da parte delle imprese statali cinesi. La Cina e l'Ue hanno avviato i negoziati per un accordo globale di investimento nel 2013 e da allora hanno tenuto numerosi cicli di colloqui, tuttavia si sono arenati sui punti riguardanti l'accesso reciproco al mercato e condizioni di parità. I leader cinesi e dell'Ue hanno in programma di incontrarsi per un vertice straordinario a settembre, anche se la pandemia di coronavirus ha messo in dubbio il fatto che l'incontro possa tenersi come previsto. (Geb)