- I miliziani del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (precedentemente noto come Fronte al-Nusra, fuori legge in Russia) hanno condotto tre attacchi nella provincia siriana di Idlib. Lo ha annunciato il capo del centro del ministero della Difesa russo per la riconciliazione siriana, Oleg Zhuravlev. "Abbiamo registrato due attacchi presso l'insediamento di Maaret-Mouhos e un attacco contro l'insediamento di Dadih nella provincia di Idlib dalle posizioni dell'organizzazione terroristica di Jabhat al-Nusra", ha detto Zhuravlev. Nel frattempo la polizia militare russa ha svolto missioni di pattugliamento ad Aleppo e Hasakah. Russia, Turchia e Iran sono i garanti del cessate il fuoco in Siria. La Russia svolge regolarmente operazioni umanitarie in tutto il paese e aiuta Damasco a fornire un passaggio sicuro per il ritorno dei rifugiati siriani. (Res)