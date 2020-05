Business news: Libano, modificati termini presentazione domande licenze esplorative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri libanese ha approvato oggi la modifica delle specifiche inerenti all’assegnazione delle licenze per lo sfruttamento delle risorse energetiche offshore nei blocchi 1 (nord-est), 5 (centro-est), 8 (sud-est) e 10 (sud-ovest). Il ministro dell’Energia, Raymond Ghajar, ha precisato che le offerte da parte delle aziende possono essere presentate per via telematica, nell’ambito delle misure per arginare la diffusione del coronavirus. Ad aprile 2019 il governo libanese ha approvato il lancio del secondo turno per la concessione di licenze per l’esplorazione e la produzione di idrocarburi offshore. (Lib)