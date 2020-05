Business news: Algeria, legge suppletiva di bilancio, prezzo del petrolio fissato a 30 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge suppletiva di bilancio adottata dal governo dell’Algeria fissa il prezzo del petrolio a 30 dollari al barile rispetto ai 50 dollari indicati lo scorso mese di novembre. Lo ha detto oggi il portavoce della presidenza algerina, il ministro Osaid Belaid, spiegando che questa decisione deriva dal calo dei prezzi del petrolio sui mercati mondiali. L’esponente del governo ha assicurato che questo nuovo prezzo è stato “accuratamente ponderato” per adeguare correttamente il bilancio dello Stato al nuovo contesto globale. Intanto l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa ha provocato diverse reazioni negative, in particolare sui social network, soprattutto perché i rincari arrivano in un contesto di calo mondiale dei prezzi del petrolio. Il prezzo della benzina normale è salito da 38,94 dinari a 41,94 dinari, il prezzo della benzina super è salito da 41,97 a 44,97 dinari, mentre il prezzo della benzina senza piombo è aumentato da 41 a 44 dinari, e infine il prezzo del diesel è aumentato dal 23,06 a 28,06 dinari. (Ala)