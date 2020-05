Business News: Etiopia e Usa firmano accordo di partenariato allo sviluppo per oltre 230 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Etiopia e Stati Uniti hanno firmato un nuovo accordo di partenariato per lo sviluppo per un valore di oltre 230 milioni di dollari. L'accordo, si legge in una nota dell'ambasciata Usa ad Addis Abeba, è stato firmato dal ministro delle Finanze etiope, Admasu Nebebe, e dal direttore dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Sean Jones, e prevede finanziamenti e risorse necessarie per accelerare i progressi dello sviluppo e aiutare l'Etiopia a raggiungere il suo obiettivo di diventare un paese a medio reddito entro il 2030. In base all'accordo, Usaid continuerà inoltre a collaborare con il governo dell'Etiopia e altri partner internazionali e locali per espandere l'accesso a servizi sanitari e servizi di qualità, migliorare l'istruzione e promuovere un modello di crescita economica trasformativa guidato dal settore privato. (Res)